Campagna FAI dei Luoghi del Cuore, Messina si mobilita per la “Cripta del Duomo”

La Cripta del Duomo è un monumento di una suggestione irresistibile, una testimonianza storico-artistica millenaria che ha resistito a tutti gli eventi catastrofici di Messina. Questo scrigno di bellezza si può, dunque considerare il simbolo della voglia di rinascere intorno a sé stessa che ha sempre caratterizzato la nostra città. Anche adesso a Messina c’è bisogno e voglia di rinascita. E l’iniziativa del Comitato che si è costituito a supporto della Cripta del Duomo come Luogo del Cuore FAI si propone di dimostrare simbolicamente che se ci si mette insieme qualunque obiettivo è possibile. Ed è proprio quello che sta avvenendo: intorno alla Cripta, per tanto tempo caduta nell’oblio, si è sviluppata in città una mobilitazione e un’attenzione che già costituiscono un successo. Cittadini, associazioni culturali, soggetti istituzionali, supportati da tutti i media sono impegnati ad assicurare alla Cripta i voti necessari a farle scalare la classifica dei Luoghi del Cuore FAI. Anche i negozianti messinesi si stanno dando da fare ospitando e raccogliendo le firme dei cittadini sui moduli cartacei. Si può votare entro 15 dicembre anche online, naturalmente, a questo link: https://www.fondoambiente.it/luoghi/cripta-della-cattedrale-messina-83550?ldc occorre anche precisare che, se si è espressa la preferenza per altri siti, si può comunque votare per la Cripta. Per tornare alla mobilitazione della città, dopo l’appello del sindaco di Messina, Cateno De Luca che ha sollecitato i messinesi a votare per la Cripta, l’assessore alla Pubblica Istruzione, Laura Tringali, ha pianificato con le scuole cittadine un “Cripta Day”. L’assessore comunale all’Istruzione ha richiesto che durante le lezioni di arte, storia o cittadinanza, un paio d’ore vengano dedicate alla conoscenza della Cripta e al voto come Luogo del Cuore FAI. In queste settimane, comunque, diverse scuole cittadine si sono organizzate autonomamente in favore della Cripta. A questo proposito segnaliamo il notevole contributo di voti giunto dal Liceo Scientifico G. Seguenza dove quasi tutti gli insegnati e gli studenti hanno votato. L’Istituto Professionale Antonello su sollecitazione della Tringali che lì è preside, ha già dedicato una giornata alla Cripta con un buon bagaglio di voti. Importante è, poi, il lavoro che diversi insegnanti stanno svolgendo, in accordo con i dirigenti scolastici, all’Istituto scientifico Archimede, al Liceo E. Ainis e in altre scuole cittadine. Proprio nella giornata di ieri, venerdì 3 dicembre anche l’Università di Messina è scesa in campo a sostegno a della Cripta e degli altri siti messinesi inseriti nel censimento FAI dei Luoghi del Cuore. L’Ateneo ha, infatti, dichiarato: “È importante accrescere il numero di voti a sostegno e tutela dei beni cittadini ed è fondamentale che molte più persone vengano coinvolte nel progetto. Per questa ragione l’Ateneo peloritano ha deciso di aderire al Concorso e di stimolare la Comunità accademica tutta, affinché possa fornire il proprio significativo contributo.” La campagna del FAI di chiude il 15 dicembre. Nei pochi giorni che rimangono bisogna produrre il massimo sforzo collettivo per scalare la classifica che attualmente vede la Cripta al 19° posto in tutta Italia e al 5° posto in Sicilia. Decisivo in generale ma soprattutto in questa ultima importantissima fase è il contributo dei Social. In questo ambito fa piacere sottolineare l’entusiastico coinvolgimento del gruppo Facebook Sei di Messina…se…, che con i suoi oltre 27.000 aderenti è uno dei più numerosi in Sicilia. Con il decisivo impulso di Maurizio Presente, gli iscritti al gruppo stanno facendo crescere i voti in favore della Cripta e sono decisi a supportare il nostro prezioso sito in tutti i giorni che rimangono sino al 15 dicembre.

IL COMITATO PER LA CRIPTA DEL DUOMO LUOGO DEL CUORE FAI