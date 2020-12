Ferrara. Polizia arresta 27enne ricercato

Nel pomeriggio di ieri personale della Squadra Mobile nel corso del quotidiano servizio di controllo del territorio, ha arrestato un ferrarese di anni 27, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di polizia e penali, in particolare per reati contro il patrimonio e contro la persona. L’uomo, non trovato presso la propria residenza, è stato successivamente rintracciato, al termine di una attività info-investigativa, presso una comunità terapeutica della provincia. Al termine delle formalità di rito, è stato notificata l’ordinanza di esecuzione dell’ Ordine di carcerazione per un cumulo di pene, emesso dalla A.G. ravennate e associato presso la locale Casa Circondariale dove dovrà scontare una pena di anni 2, mesi 5 e giorni 7 di reclusione.

