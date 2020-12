Marina di Gioiosa Ionica (RC). Tromba Marina stupisce i residenti

Spettacolo naturale inconsueto e fortunatamente senza conseguenze quello a cui hanno assistito gli abitanti della costa ionica reggina questo pomeriggio intorno alle 16.30. Una tromba marina a largo della zona di Marina di Gioiosa Ionica, provincia di Reggio Calabria, ha incantato i residenti ed i passanti che ci hanno fatto pervenire foto e filmato. Il “cono” di acqua e vento si è poi spostato sempre via mare nella direzione di Roccella Ionica. Una tromba marina o tromba d’acqua è un fenomeno atmosferico, assimilabile alla tromba d’aria, che si sviluppa o si muove su uno specchio d’acqua (un mare, una laguna o un lago) Il fenomeno si genera in presenza di un cumulo con forti correnti ascensionali e presenta in genere una minore intensità rispetto a quello terrestre per la maggiore instabilità della base, dovuta alla presenza dell’acqua (cit Wikipedia). Un’altra più piccola, meno intensa e quasi dissolta era stata avvistata, precedentemente, nello stesso quadrante di costa ma ancora più distante dalla terraferma.

