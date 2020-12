MES. Crimi: strumento anacronistico ed inadeguato, va superato

(DIRE) Roma, 5 Dic. – “Il MES è uno strumento anacronistico, va superato. Non è adeguato a quello che stiamo affrontando, tanto che nessun Paese ha provato ad accedervi quest’anno. Se il problema è reperire 37 miliardi per la sanità, dico che ne abbiamo già trovati 10 con uno scostamento di bilancio”. Sul MES “saranno votato le risoluzioni sulle comunicazioni del premier Conte. Noi predisporremo una risoluzione condivisa con la maggioranza, sono convinto che troveremo una risoluzione unitaria che porterà a guardare oltre. Non è tanto la riforma del MES, ma quello che ci sarà dopo”. Così il capo politico M5S Vito Crimi, ospite di Sky Tg24. (Sor/Dire) 15:28 05-12-20