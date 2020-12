MES. Renzi: proposta M5S su debito fa buttare via 3 mld, allucinante

Miliardi risparmiati da cittadini, dire no per ideologia è inspiegabile

(DIRE) Roma, 5 Dic. – “La proposta del 5 Stelle Crimi costa 300 milioni l’anno, buttare via 3 miliardi per questione ideologica è allucinante”. Matteo Renzi, leader di Italia Viva, lo dice su SkyTg24. “Buttare via 3 miliardi, come se ne avessimo tanti”, aggiunge Renzi. Con la proposta M5S illustrata da Vito Crimi “con lo scostamento di bilancio si va a debito”, e “il tasso sui BTP all’ultima asta di Novembre era allo 0,59%, il tasso del MES è negativo allo 0,24%”, spiega Renzi, “se usiamo il MES risparmiamo 300 milioni l’anno, 4 miliardi nell’arco decennale”, dice Renzi, “miliardi risparmiati dai cittadini, dire no per motivi ideologici è inspiegabile”. Ciò detto, “la scelta europeista non si può infrangere sul MES, non ho dubbio che sia battaglia ideologica” quella M5S, dice Renzi, e “io sto con Zingaretti e non con Crimi”, tenendo conto che “questi soldi non tornano più per 20 anni”. (Ran/Dire) 15:35 05-12-20