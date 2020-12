(DIRE) Roma, 6 Dicembre – Continuano a calare le persone ricoverate in terapia intensiva per nuovo coronavirus in Italia. Nelle ultime ventiquattro sono diminuite di 63 unità, in tutto ora per CoViD ne sono occupate 3.454. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e Ministero della Salute. (Sor/Dire) 17:20 06-12-20