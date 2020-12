Covid. Natale, FS: Nessun aumento di prezzi sui biglietti Trenitalia

Del tutto falsa denuncia di un’associazione di consumatori

(DIRE) Roma, 6 Dic. – “I prezzi dei biglietti ferroviari di Trenitalia, per viaggiare sugli Intercity e sulle Frecce durante il periodo natalizio, non sono rincarati ne’ e’ prevista alcuna loro variazione. Il listino con i prezzi base e’ immutato da oltre un anno: non ci sono stati aumenti ne’ sono in programma, contrariamente a quanto invece riferito da un’associazione dei consumatori”. Cosi’ una nota FS. E’ quindi “del tutto falsa la denuncia” dell’associazione. “Trenitalia, dai primi giorni della pandemia, ha sempre assicurato il diritto alla mobilita’ unito a quello alla salute, ha ridotto i posti acquistabili a bordo al 50%, conformemente alle norme di profilassi stabilite, senza apportare alcuna modifica al proprio listino. Garantendo anzi la gratuita’, in accordo con la Protezione Civile, a molto medici, infermieri e volontari impegnati in prima linea nella lotta contro il CoViD-19”, conclude la nota FS. (Com/Ran/Dire) 18:09 06-12-20