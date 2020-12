Il fotografo Paolo Ferraina pubblicato negli Stati Uniti, con Casa Nannipieri Arte

Il fotografo, originario di Caraffa di Catanzaro, trasferitosi a Milano, Paolo Ferraina, membro di Casa Nannipieri Arte, varca i confini nazionali e le sue fotografie vengono pubblicate negli Stati Uniti, nell’importante magazine “La Voce di New York”, su un servizio dedicato al noto critico d’arte Luca Nannipieri.

E’ dal New York Times che arriva l’elenco dei tre migliori libri d’arte nel mondo pubblicati nel 2020. Fra questi compare il catalogo della retrospettiva su Raffaello presso le Scuderie del Quirinale a Roma, edito dalla casa editrice italiana Skira – Skira Group (Milano, Ginevra, Parigi, New York) – affiancato, in pendant, da altre tre pubblicazioni edite dalla stessa Skira, tra le quali il libro scritto da Luca Nannipieri, “Raffaello. Il trionfo della ragione”, fotografato da Paolo Ferraina, oltre che da Luigi Polito.

Le foto di Ferraina, scelta da “La Voce di New York”, rappresentano il critico d’arte mentre osserva i monumenti, in occasione dell’uscita del suo ultimo volume in uscita “A cosa serve la storia dell’arte”.

Il sodalizio tra Paolo Ferraina e Casa Nannipieri Arte ha portato il fotografo a pubblicare il libro “Isole umane” (Giorgio Mondadori, Cairo editore), e a comparire anche in importanti mass media italiani, come ad esempio “Libreriamo”, il magazine seguito da oltre un milione di followers, che è nella top ten dei media più seguiti in Italia, dopo Sky Sport, Fanpage, Netflix, La Repubblica e Il Corriere della Sera.

CS e foto Ufficio Stampa Casa Nannipieri Arte