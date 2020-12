Comunali. Milano. Sala: Mi ricandido

(DIRE) Milano, 7 dic. – “Ho deciso di ricandidarmi come sindaco di Milano”. Lo annuncia il sindaco meneghino Giuseppe Sala con un video sul proprio profilo Instagram. “Mi candido ad ottenere la vostra fiducia per una nuova trasformazione di Milano, non mi candido per completare il lavoro ma per avviare una nuova fase: difficile, faticosa, ma sono convinto che portera’ Milano ad essere citta’ d’ispirazione per l’Italia, per l’Europa e per il mondo”. Come un fulmine a ciel sereno, nel girono in cui Milano festeggia il proprio Santo patrono Ambrogio, l’attuale sindaco meneghino prende spunto dallo storico vescovo cittadino e annuncia alla cittadinanza la decisione di mettersi di nuovo in gioco, in vista delle amministrative di primavera. “Io sono pronto, ora sta a voi decidere- afferma Sala- e sono convinto che se non sceglierete me certamente avrete modo di scegliere altri candidati capaci, perche’ cosi’ e’ sempre stato a Milano”. Una decisione maturata dopo mesi di riflessione, e piovuta quando ormai alcuni non credevano piu’ alla ricandidatura. “In questi difficili mesi ho avuto modo di riflettere su cosa vuol dire amministrare politicamente la comunita’ milanese, una riflessione che si intrecciava con la consapevolezza di dover prendere una decisione relativamente alla mia possibile candidatura- spiega Sala- e a piu’ riprese ho sottolineato il fatto che volevo essere totalmente sicuro di avere in me le energie fisiche e mentali indispensabili per impegnarmi in un altro quinquennio: ora sento che voglio farlo”. Anzi, rifarlo. “Sono fiero di aver potuto guidare Milano in un periodo glorioso per i primi quattro anni, e poi difficilissimo nell’ultimo, e sono fiero di come l’ho fatto, nonostante non tutti siano d’accordo”, precisa, dopo di che “mi impegnero’ fino all’ulimo giorno del mio mandato”, promette il sindaco. Anche perche’, “in tanti dicono di amare questa citta’, io l’ho dimostrato dedicando una parte significativa della mia vita al bene dei milanesi, sono piu’ di 10 anni che antepongo tutto cio’ alla mia vita privata, e anche questo e’ un fatto”, chiosa il sindaco, che ricorda tutti i traguardi raggiunti dalla citta’ sotto il suo mandato, Olimpiadi comprese. (Nim/ Dire) 13:23 07-12-20