Covid. Commissione UE approva esenzione Iva per vaccini e test

(DIRE) Bruxelles, 7 Dic. – Niente Iva su vaccini e kit di analisi per il Covid-19. Lo ha annunciato oggi la Commissione europea. “Le misure consentiranno ai Paesi dell’Unione di attuare un’esenzione temporanea dall’Imposta sul valore aggiunto per i vaccini e i kit di analisi venduti a ospedali, medici e singoli cittadini”, si legge su una nota della Commissione. Se lo ritengono opportuno, gli Stati membri potranno ora applicare aliquote ridotte o un’aliquota zero ai vaccini e ai kit di analisi. (Pis/Dire) 18:17 07-12-20