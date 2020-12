Fisco. Bernini: Cashback non incentiva consumi, mancano condizioni

(DIRE) Roma, 7 Dic. – “Apprezzo la buona volonta’, ma dubito fortemente che il cashback o la lotteria degli scontrini siano efficaci per incentivare i consumi, perche’ mancano le condizioni”. Lo ha detto il presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, ospite ad Agora’ su Rai Tre. “Che si cerchi di favorire i negozi di prossimita’ e non il commercio online, come avrebbero invece preferito i virologi auto proclamatisi personal shopper, e’ positivo. Ma il problema e’ un altro: la stragrande maggioranza degli esercenti non ha registratori di cassa attrezzati adatti per partecipare ad una iniziativa che vedra’, tra l’altro, avvantaggiati soprattutto coloro che hanno grande propensione agli acquisti e al tempo stesso dimestichezza con le nuove tecnologie”, ha concluso Bernini. (Com/Rai/ Dire) 10:02 07-12-20