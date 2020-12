Il lavoro dei GOS Lazio in Sardegna

Proseguono gli interventi del personale G.O.S. (Gruppi Operativi Speciali) inviato dalla Direzione Regionale VV.F. per il Lazio presso Bitti, il comune del nuorese duramente colpito dal maltempo. Sabato mattina si sono avvicendate altre unità provenienti dai vari comandi del Lazio e dalla C.M.R. (Colonna Mobile Regionale).

Domenica 6 Dicembre sono state ultimate le operazioni di messa in sicurezza di via Cavallotti, principale strada della cittadina sarda. Il personale G.O.S., specializzato nella guida dei mezzi per il movimento terra, sta procedendo da ieri alle operazioni anche in tutte le strade laterali.

