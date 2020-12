Maltempo. Roma preoccupazione per il livello del Tevere

In previsione che il maltempo continui ad imperversare sulla di Roma, già messa a dura prova dalle precipitazioni dei giorni scorsi, è stato convocato il COC (Centro operativo comunale). Quest’ultimo dovrà monitorare costantemente la situazione nella Capitale. Ad essere tenuti in osservazione a Roma saranno sia i disagi alla circolazione stradale dovuti non solo agli allagamenti ma anche alla caduta di alberi. Ma il “paziente” più importante sarà il Tevere, il fiume romano preoccupa per l’innalzamento del livello delle sue acque, tant’è che la Protezione Civile ha disposto la chiusura delle banchine nonostante la situazione fluviale sembri in miglioramento.

FR