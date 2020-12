Azerbaigian: Erdogan in visita per “Parata della vittoria”

11:06 – Recep Tayyip Erdogan, Presidente della Turchia, “parte oggi per una visita di due giorni in Azerbaigian, dove domani parteciperà a Baku alla ‘Parata della vittoria’, organizzata dalle autorità locali per celebrare le conquiste territoriali al termine dei 44 giorni di conflitto con l’Armenia in Nagorno-Karabakh, sancite dall’accordo di tregua mediato dalla Russia”, scrive ANSA. I soldati di Ankara presiederanno nella Piazza Azadliq della capitale azera, accompagnati dai droni turchi Bayraktar TB2, centrali per l’esito degli scontri armati, i quali verranno mostrati alla popolazione. Il Presidente Azero Ilham Aliyev e il Presidente Turco, Erdogan, rafforzeranno i rapporti bilaterali in diversi colloqui che si terranno durante la visita. “Prevista inoltre la firma di nuovi accordi e protocolli d’intesa tra i due Paesi” (cit. ANSA).

SM