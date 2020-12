Bollette, quanto spendono le famiglie europee e come risparmiare

Ogni famiglia sa bene che tutti i mesi bisogna affrontare parecchie spese, soprattutto per la gestione e il comfort della casa, che difficilmente possono essere messi in secondo piano. Si parla ad esempio della spesa alimentare e dei prodotti per la pulizia, ma fra le voci che impattano di più si trovano ovviamente le bollette, e dunque le spese relative all’acqua, alla luce e al gas. Quanto spendono quindi le famiglie europee, e come risparmiare?

Le spese delle famiglie europee

Si parte con le spese generali per la casa, che comprendono oltre alle bollette anche gli affitti, ovvero una delle voci in assoluto più alte . Da questo punto di vista, in Europa le famiglie spendono il 25% delle proprie entrate mensili soltanto per coprire l’affitto e la spesa energetiche.

Spesso si pensa che l’Italia sia uno dei paesi con le bollette più care in Europa, ma non è così. Dati alla mano, infatti, la Penisola non si avvicina neanche lontanamente al podio dei paesi più cari, limitandosi alla 18esima posizione. Il primo posto spetta di diritto alla Norvegia che, con le sue bollette annue di luce superiori ai 2.400 euro, non ha rivali da questo punto di vista. Ci sono ovviamente dei motivi alla base di queste cifre, dovute ad un inverno lungo e molto buio.

Quanto spendono le famiglie italiane, invece? Se si parla sempre di bollette, all’incirca una media di 700 euro. Si chiude con la più economica in Europa, ovvero la Bulgaria, con una bolletta media pari a circa 300 euro.

Come cercare di ridurre le spese in bolletta

Quando si apre l’argomento su come risparmiare in bolletta, la prima regola è prestare massima attenzione agli sprechi. La luce va infatti gestita con criterio, spegnendo le lampadine quando non servono, e utilizzando quelle a LED, che consumano molto meno rispetto alle lampade a incandescenza.

Bisogna fare molta attenzione anche all’uso degli elettrodomestici come la lavatrice, la lavastoviglie, il forno e il frigorifero. Acquistare dei modelli con classe energetica A+++ può aiutare molto, soprattutto nel lungo periodo, riducendo le bollette. Un altro consiglio utile è quello di anticipare i tempi ed effettuare subito il passaggio al mercato libero, così da poter scegliere tra le offerte di luce e gas più convenienti, come quelle di Accendi ad esempio, e avere a disposizione tariffe vantaggiose.

Per quanto riguarda il gas, occhio alla cucina e al consumo dei fornelli, soprattutto quelli grandi. Inoltre, si suggerisce di manutenere gli impianti come i caloriferi e la caldaia, soprattutto adesso che si avvicina il freddo dell’inverno. Infine, non bisogna poi sottovalutare gli sprechi idrici: l’acqua richiede molta cura, ed è ad esempio possibile risparmiare questa risorsa chiudendo il rubinetto durante la pulizia dei denti, e installando dei riduttori di flusso. In sintesi, ci sono tanti modi per snellire la bolletta.