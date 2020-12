Covid, Speranza: “No a deroghe per spostamenti tra i Comuni, le norme restano queste”

“Non possiamo permetterci spostamenti che non siano indispensabili”

ROMA – “Le norme sono queste e restano queste”. Il Ministro della Salute Roberto Speranza, nell’intervista a Di Martedì nega che ci saranno deroghe per consentire la circolazione nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno, tra Comuni vicini. “Non possiamo permetterci spostamenti che non siano indispensabili. Sappiamo di chiedere un sacrificio alle persone, ma è necessario”, aggiunge il ministro. “Il virus circola leggermente meno di prima. Si tratta di una riduzione, ma lenta, dovuta alle misure che abbiamo adottato e ai comportamenti delle persone. Ma guai a pensare che questo rappresenti uno scampato pericolo”, aggiunge il ministro. Speranza spiega che la scelta fatta di non bloccare il Paese “richiede grandissima cautela”. “Io sicuramente sono disponibile a vaccinarmi in pubblico, ci credo moltissimo”, conclude il Ministro Speranza.

