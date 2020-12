PA. Sciopero in Sicilia, sit-in davanti le Prefetture

A Palermo circa duecento partecipanti in via Cavour

(DIRE) Palermo, 9 Dic. – Circa duecento lavoratori stanno manifestando a Palermo, davanti alla prefettura, in via Cavour, nell’ambito dello sciopero nazionale sul pubblico impiego indetto da Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Uil Pa. I sindacati, che hanno lanciato lo slogan ‘Rinnoviamo la PA’, chiedono al governo piu’ sicurezza, assunzioni e contratti per rinnovare la pubblica amministrazione, “fortemente provata – dicono – dalla gestione della terribile emergenza sanitaria che il Paese sta vivendo”. I lavoratori stanno manifestando nel rispetto del distanziamento fisico, mentre per quanto riguarda la percentuale di partecipanti allo sciopero negli uffici e’ ancora presto per conoscere il dato: i sindacati parlano pero’ di una “alta adesione”. Lo sciopero nazionale dei comparti e delle aree pubbliche di sanita’, trasporti, funzioni centrali e funzioni locali coinvolgera’ anche i lavoratori che non potranno scendere in piazza: negli uffici, durante i turni di lavoro, tutti coloro i quali vorranno segnalare la loro adesione alla protesta potranno indossare uno degli adesivi forniti dai sindacati della Funzione pubblica. Altri presidi sono stati organizzati in tutti i capoluoghi di provincia della Sicilia, davanti alle prefetture, “sempre nel massimo rispetto – sottolineano Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Uil Pa – delle normative anti-Covid”. (Sac/Dire) 11:18 09-12-20