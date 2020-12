Recovery. Toti: Rischio è debito così alto da non poter utilizzare fondi

(DIRE) Roma, 9 Dic. – “Dall’inizio della pandemia la politica si sta occupando di piu’ del come recuperare debito pubblico nel nostro paese che non di come utilizzare quei fondi. Il rischio fondato e’ quello di costruire un gigantesco debito, che arriva al 160% di pil, per poi utilizzarlo con tempi talmente lunghi da renderlo inefficace e progettando opere che non vengono piu’ realizzate. Siamo passati dal miracolo dell’autostrada del Sole realizzata in poco tempo nel dopoguerra, ai 5 anni di media per realizzare un’opera media. Se non miglioriamo da questo punto di vista, rischiamo anche di non rispettare i tempi indicati per l’utilizzo dei fondi del Recovery fund per la realizzazione di opere che hanno un senso se vengono progettate e realizzate in tempi ragionevoli”. Lo ha detto il presidente della Liguria e vicepresidente della Conferenza delle Regioni, Giovanni Toti nel corso del suo intervento al webinar ‘Perche’ in Italia le opere pubbliche sono ferme?’ a cura della Conferenza Regioni, di Confindustria e dell’Ance. (Uct/ Dire) 11:49 09-12-20