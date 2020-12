“Treno del Sole” di Enzo Cuzzola

E’ capitato anche a me di prendere il “Treno del Sole”, un viaggio verso la speranza di un futuro migliore, ma il cuore era rimasto attaccato alla mia terra, che mi ha voluto fortemente richiamare a sé. Ma quel viaggio fu quasi uno spiraglio, dovevo tornare, dovevo lottare ed inserirmi, io che venivo da una periferia rurale che mai aveva contato. Da allora n’è passata d’acqua sotto i ponti, immerso nei miei numeri di contabilità pubblica, trovo a volte la felicità di rubare il tempo e scrivere un racconto. Anche in quest’ultima raccolta, sono tutti racconti tratti da storie vere, vissute in prima persona o che mi hanno raccontato, modificati solo nomi e luoghi, per ovvie ragioni. Da sfondo sempre la lotta per migliorare le proprie condizioni e quelle degli altri, la lotta per un mondo più equo e più giusto.