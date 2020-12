Trinitapoli (Bt),. Arrestato due volte in poche ore

Comando Provinciale di Bari – Trinitapoli (Bt) , 09/12/2020 09:16

In occasione delle imminenti festività natalizie, i Carabinieri della Stazione di Trinitapoli hanno intensificato i controlli su tutta la giurisdizione territoriale, sia nel centro urbano sia in quello rurale, al fine di contrastare i reati contro il patrimonio.

La presenza continua sul territorio ha così permesso di rintracciare e arrestare celermente due cittadini residenti a Trinitapoli che avevano rubato un auto in città a seguito della segnalazione fatta tempestivamente al 112 dalla vittima. Nella circostanza, i Carabinieri hanno accertato che uno dei due ladri era lo stesso che avevano arrestato il giorno prima, insieme ad altri due individui di Cerignola, per il furto di olive in una delle contrade rurali di Trinitapoli, e che dopo la convalida dell’arresto era stato sottoposto all’obbligo di firma.

Svolti gli immediati accertamenti del caso, verificando in particolar modo la recidività del reo, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Foggia, i due sono stati arrestati e posti agli arresti domiciliari.