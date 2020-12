Cibo. Mozzarella Gioia del Colle è DOP, sindaco: Opportunità per noi

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il regolamento di esecuzione

(DIRE) Bari, 10 Dic. – “È una notizia che attendevamo: devo ammettere che sono felice e soddisfatto”. Cosi’ alla Dire il sindaco di Gioia del Colle (Bari), Giovanni Mastrangelo, commenta l’ottenimento del marchio Dop per la mozzarella la cui domanda era stata presentata l’anno scorso. Il regolamento di esecuzione che iscrive il prodotto nel registro europeo degli alimenti di qualita’ e’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale. “È un’opportunita’ che bisogna cogliere facendo si’ che tutta la filiera di produzione possa vedere riconosciuta l’eccellenza del nostro prodotto e beneficiare di una quota di mercato che assegna al nostro prodotto la sua qualita’”, aggiunge. Ma cosa ha di speciale la mozzarella di Gioia? “Si parte dal latte e dalla sua qualita’ individuato nel disciplinare – replica il primo cittadino – perche’ la produzione del latte deve avvenire con un determinato bovino, in territorio specifico e il nutrimento per il bestiame deve avere precise qualita’”. Il segreto della mozzarella gioiese “e’ qualita’ del latte rispetto al pascolo e quando dico pascolo – puntualizza Mastrangelo – intendo il luogo e il tempo perche’ parliamo di un allevamento intensivo”. La produzione conta su tante aziende zootecniche e caseifici che “pero’ vanno oltre il confine di Gioia perche’ abbiamo una parte di Murgia barese con Noci e Putignano e in maniera ridotta l’area del tarantino e del materano”. Il marchio Dop arriva in un anno difficile. “Speriamo ci dia una spinta in piu’ per la ripartenza”, conclude Mastrangelo. (Adp/ Dire) 10:58 10-12-20