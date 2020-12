E’ morto all’età di 64 anni Paolo Rossi. Campione del Mondo nel 1982

Nella notte appena trascorsa se ne “andato” Pablito, uno dei simboli dell’Italia Campione del Mondo di Calcio nel 1982, durante quel torneo vinse anche la classifica di capo cannoniere con sei reti nella fantastica Italia di Enzo Bearzot. Un male incurabile ha portato via il famoso calciatore italiano nato a Prato il 23 Settembre del 1956. Paolo Rossi è stato considerato uno degli attaccanti più forti nel Mondo, ha indossato la maglia numero 9 (quella numero 20 in Nazionale), con la quale è stato più volte Campione d’Italia con la Juventus e vincitore del prestigioso Pallone d’Oro. E’ stato il simbolo dell’Italia calcistica che si risolleva e che vince in grande stile contro i pronostici sfavorevoli le nazionali più titolate del Mondo (tutti gli italiani ricordano nel Mundial di Espana ’82, la prorompente avanzata Azzurra contro Argentina-Brasile e la finale contro la Germania). Dopo la carriera calcistica, era ospite ed opinionista in diverse trasmissioni per Mediaset e la Rai. A piangerne la scomparsa oltre a milioni di tifosi che Paolo Rossi ha incantato ed esaltato con i suoi goal, la moglie, Federica, e i tre figli.

Fabrizio Pace