Ghana. Vince col 52% dei voti il presidente Akufo-Addo

Secondo mandato festeggiato ad Accra ma sfidante non lo riconosce

(DIRE) Roma, 10 Dic. – Le elezioni di Lunedi’ in Ghana hanno determinato la vittoria del presidente uscente Nana Akufo-Addo, che si e’ imposto col 51,6 per cento dei voti. L’avversario, l’ex presidente John Mahama, e’ rimasto al 47,4 per cento. E’ la terza volta che i due si sfidano alle urne per raggiungere la presidenza, e benche’ l’esito di queste elezioni sia stato ormai ufficializzato, Mahama ha dichiarato che non intende riconoscerlo. Lunedi’ gli elettori del Ghana sono stati chiamati a scegliere anche la nuova composizione del Parlamento, ma i risultati non sono stati ancora diffusi. Questo appuntamento elettorale e’ stato accompagnato da proteste con scontri: la polizia ha fatto sapere di almeno venti incidenti in tutto il Paese, e il bilancio e’ di cinque morti. Intanto nella capitale Accra, subito dopo l’annuncio, folle di sostenitori di sono riuniti in strada per festeggiare il secondo mandato di Akufo-Addo, che si trova davanti un compito non facile: far ripartire l’economia del Paese, duramente colpita dalla crisi innescata dalla pandemia di Covid-19. (Alf/Dire) 10:48 10-12-20