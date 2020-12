Covid. Sileri: Spostamento tra comuni, opzione sconsigliabile

Resistere mentre percorriamo ultimo miglio maratona

(DIRE) Roma, 11 Dic. – “Attualmente e’ in atto una valutazione sulla possibilita’ di consentire gli spostamenti tra i Comuni a Natale, ma personalmente la ritengo un’opzione a questo punto sconsigliabile”. Lo scrive su facebook Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute. “Le rigidita’ imposte per il periodo natalizio- spiega- sono necessarie per ridurre la probabilita’ che arrivi una terza ondata e una ripresa violenta dei contagi arrivera’ inevitabilmente se aumentiamo l’esposizione al virus. Non possiamo continuare a rischiare che gli ospedali si concentrino quasi esclusivamente sul covid quando ci sono tante altre patologie che devono essere trattate. Adesso si tratta di resistere, mentre percorriamo l’ultimo miglio di una maratona iniziata da 9 mesi, finche’ arrivera’ il vaccino”. “La mia, pero’, non e’ una visione pessimista ma realista- aggiunge- e credo che se riuscissimo a passare il Natale indenni, mantenendo quello che siamo riusciti ad ottenere con tanti sacrifici, a mio avviso potranno progressivamente essere riaperte alcune attivita’, come ad esempio i ristoranti o i campi da sci, continuando a rispettare le regole per limitare la diffusione del contagio”. (Vid/ Dire) 11:56 11-12-20