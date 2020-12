Covid. Spirlì: Calabria ha numeri per zona gialla

“Se riaprono Lombardia, prima devono riaprire noi…”

(DIRE) Reggio Calabria, 11 Dic. – “Tra oggi e domani il ministro Speranza dovrebbe prendere la decisione sulla zona gialla ma e’ una decisione che per la Calabria e’ nei numeri. Siccome ci hanno detto che sono i numeri a decidere il nostro indice Rt ieri era di 0,64 e quello della Lombardia 0,8. Quindi se riaprono la Lombardia prima devono riaprire la Calabria”. Cosi’ il presidente facente funzioni della Regione Calabria Nino Spirli’ in una diretta su Facebook. “Pero’, lo ripeto, diventare zona gialla cambia poco. Nel senso che riaprono tutte le attivita’, e questo e’ importantissimo, ma il comportamento deve essere sempre perfetto. E’ importante non creare i presupposti per tornare in zona rossa”. (Mav/Dire) 15:24 11-12-20