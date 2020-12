11:26 – Miguel Diaz-Canel, Presidente di Cuba, comunica che il suo sistema unico al Mondo, in vigore dal 1994, verrà sospeso a partire dal 1 Gennaio 2021, dunque si passerà ad un unica valuta locale, anziché due. Cuba da diversi mesi è stata privata delle valute turistiche per colpa dell’attuale pandemia in corso. Il provvedimento dunque mira a “rendere l’economia cubana più efficiente e più leggibile per gli investitori stranieri” (cit. TGCOM24).

SM