Germania, Baden-Wuerttemberg: dopo Natale lockdown per aumento contagi

11:42 – Winfried Kretschmann, Ministro-Presidente tedesco, comunica che l’aumento dei contagi costringerà subito dopo Natale il Land tedesco del Baden-Wuerttemberg, la regione di Stoccarda, ad entrare in lockdown fino al 10 Gennaio 2020. Kretschmann sottolinea che “la decisione viene presa in attesa che si arrivi a un accordo federale sulle misure anti-Covid”, scrive ANSA. Nonostante dal 2 Novembre la Germania sia in semi-lockdown, da molteplici regioni arrivano richieste di una nuova stretta.

SM