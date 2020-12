Giappone. Covid, verso vaccinazione di massa con 10.500 congelatori

Ieri numero contagi record, oltre 2.800, 600 nella sola Tokyo

(DIRE) Tokyo, 11 Dic. – Nel bel mezzo della terza ondata di contagi che sta investendo il Paese in questi giorni, che ha fatto registrare appena ieri il numero di contagi record di oltre 2.800, di cui 600 nella sola Tokyo, il ministero della Salute giapponese si prepara a una campagna di vaccinazione di massa. Tra le misure organizzative in atto, il ministero ha confermato in una nota ufficiale l’acquisto di 10.500 congelatori per conservare le 290 milioni di dosi acquistate da Pfizer Inc., AstraZeneca Plc. e Moderna Inc. che, come indicato dagli stessi produttori, hanno bisogno di temperature comprese tra i meno 75 gradi Celsius e i meno 20 gradi Celsius. Pur lontani dai numeri registrati in altri Paesi, i 165.000 casi di infezioni confermate in Giappone e i 2.417 decessi hanno messo a dura prova il sistema sanitario nazionale. (Jief/Dire) 08:31 11-12-20