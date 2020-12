Meteo, Week End tra alti e bassi: piogge, temporali e nevicate si alternano a mite bel tempo

12:46 – Un vortice di bassa pressione da questa mattina provoca rovesci sparsi nel Centro – Sud Italia, soprattutto in Lazio, Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Sicilia e le zone ioniche della Calabria. Nel pomeriggio si alterneranno cieli nuvolosi con brevi sprazzi di Sole e rovesci anche temporaleschi, mentre in collina potrebbero verificarsi delle locali nevicate. Anche il Nord Italia verrà colpito da un generale maltempo che potrebbe produrre abbondanti piogge e anche nevicate. Nelle ore notturne è prevista neve sull’Appennino Settentrionale. La giornata di Sabato verrà costellata da piogge e temporali in graduale attenuazione, i quali lasceranno lentamente il posto alle nubi, soprattutto tra Lombardia, Liguria ed Emilia. Sul versante Tirrenico e sulle isole continuerà il maltempo, mentre il versante Adriatico preserverà un mite bel tempo, lievemente coperto da occasionali piogge di passaggio. Domenica invece la situazione tenderà a migliorare occasionalmente, infatti una provvidenziale area di alta pressione, che rasserenerà i cieli italiani. Bisognerà porre comunque attenzione a lievi rovesci occasionali che preannunciano una mite settimana.

SM