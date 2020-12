“Oltre il covid, ripartire dalle PMI”: l’assemblea annuale Confesercenti in streaming Mercoledì alle 14:00

Prevista la partecipazione del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte

La ripartenza delle piccole e medie imprese è il vaccino più efficace contro i danni prodotti dal COVID alla nostra economia. Per raggiungere l’obiettivo, però, è necessario mettere in campo non solo risorse, ma anche strumenti innovativi che, a partire dalla leva fiscale, diano alle attività economiche una chance reale di ripresa. Saranno questi i temi dell’Assemblea 2020 di Confesercenti, il culmine dell’attività associativa della Confederazione delle piccole e medie imprese del commercio, del turismo e dei servizi, che quest’anno si svolgerà per la prima volta in modalità esclusivamente in streaming. L’appuntamento è fissato per Mercoledì 16 dicembre dalle ore 14.00 alle ore 15.00 . L’evento sarà aperto dalla Relazione della Presidente nazionale di Confesercenti Patrizia De Luise, e vedrà la partecipazione del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Oltre che per discutere le strategie da mettere a punto per la ripartenza delle imprese, l’assemblea sarà anche l’occasione per presentare dati inediti sulla situazione dell’economia italiana, dai consumi al turismo, dal fisco al cashback.