Pediatria. Sip Calabria: In lockdown più ricoveri per patologie psichiatriche

Dal presidente appello a collaborare col nuovo commissario sanita’ (DIRE-Notiziario settimanale Minori e Pediatria)

Roma, 11 Dic. – “In questo periodo di lockdown sono aumentate le problematiche psicologiche nei bambini a partire dai disturbi d’ansia e dai disturbi del comportamento alimentare. Come Sip Calabria abbiamo anche rilevato l’aumento dei ricoveri per patologie neuropsichiatriche”. A dirlo e’ il presidente della sezione Calabria della Societa’ italiana di pediatria (Sip), Domenico Minasi, che ai microfoni del Tgr regionale sottolinea la preoccupazione per le eventuali conseguenze che la quarantena potrebbe causare sui piu’ giovani. Piu’ volte la Sip, anche a livello nazionale, ha ribadito di essere a favore degli istituti aperti e delle lezioni in presenza, perche’ “le scuole sono sicure”. In questo momento in cui la Calabria e’ da poco passata da zona rossa a zona arancione, Minasi lancia un appello al buon senso dei cittadini e alla collaborazione con il nuovo commissario alla Sanita’, Guido Longo. “Abbiamo creato la Consulta regionale delle societa’ medico scientifiche- spiega il presidente Sip Calabria- un organismo pensato per dare alla politica e al nuovo commissario, uno strumento tecnico scientifico assolutamente super partes che possa dare un contributo importante nel processo di riorganizzazione della sanita’ calabrese”. In conclusione Minasi dice di essere convinto “che le condizioni che possono aumentare le possibilita’ di contatti personali sono certamente da evitare. È chiaro poi che questo rientra nella sensibilita’ di ogni singolo cittadino-termina il presidente Sip Calabria- certo e’ che dalla collaborazione reciproca tra istituzioni e cittadini possono nascere buone cose. Stare sempre chiusi dentro casa non e’ una cosa semplice, pero’ bisogna anche rendersi conto di quali possono essere gli aspetti collaterali”. (Wel/ Dire) 08:11 11-12-20