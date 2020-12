Summit UE, Michel: ridurre gas serra del 55% entro 2030, ricostruire economia

11:09 – Ieri sera Charles Michel, Presidente del Consiglio Europeo, ha pubblicato su Twitter un post, in cui esprime il suo parere per la ripresa delle economie, e si esprime con tali parole: “Accordo sul Multiannual Financial Framework e pacchetto di recupero Next Generation EU. Ora possiamo iniziare con l’implementazione e ricostruire le nostre economie. Il nostro importante pacchetto di ripristino porterà avanti le nostre transizioni verdi e digitali.” Questa mattina inoltre è stato trovato un accordo tra i leader per il testo sulla lotta ai cambiamenti climatici, anche in questo caso il Presidente Michel scrive sul social Network: “L’Europa è leader nella lotta al cambiamento climatico. Abbiamo deciso di ridurre le nostre emissioni di gas serra di almeno il 55% entro il 2030.”

