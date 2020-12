Torino: Tenta di fuggire e cade da una finestra

L’uomo si era introdotto furtivamente in una scuola

Questa mattina, poco prima delle 6, gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti in via Lorenzini su richiesta del custode dell’istituto Saba che segnalava un furto in atto all’interno della scuola. I poliziotti intervenuti hanno trovato il ladro accovacciato all’interno dell’istituto con una torcia in mano. Alla vista degli agenti, l’intruso scappa dirigendosi in un’aula dove si lancia contro una finestra per darsi alla fuga, non riuscendo però a rompere il vetro. Dopo essere stato raggiunto dai poliziotti, nasce una colluttazione a seguito della quale riesce ad allontanarsi andando in un altro locale della struttura. Qui riprova a fuggire lanciandosi nuovamente dalla finestra, questa volta infrangendo il vetro. Rimane alcuni istanti attaccato al cornicione nel tentativo di calarsi ma, mentre l’agente prova inutilmente a trattenerlo, perde la presa e cade a terra rovinosamente. Soccorso immediatamente il reo, di cui ancora non si conosce l’identità in quanto privo di documenti, viene trasportato in codice rosso presso l’ospedale San Giovanni Bosco.

fonte – https://questure.poliziadistato.it/Torino/articolo/6845fd38eb8cfcd0357575268