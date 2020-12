Arezzo. Polizia arresta 2 scassinatori

A seguito di mirati controlli volti al contrasto dei reati predatori, intensificati con l’approssimarsi delle festività, gli agenti del Commissariato di Polizia di Sansepolcro hanno denunciato due uomini, H.A. di anni 46 e Z.R. di anni 38, i quali dopo una perquisizione sono stati trovati in possesso di arnesi da scasso, passamontagna e radio ricetrasmittenti portatili. Strumenti che unitamente ai precedenti penali per furto in abitazione dei due uomini, lasciano pochi dubbi circa il motivo della loro presenza nel territorio biturgense. I due infatti, sono stati notati da una pattuglia di agenti dell’ufficio Anticrimine del locale Commissariato a bordo di un’auto che si aggirava con fare sospetto e decidevano di fermarli e procedere ad un controllo più approfondito, all’esito del quale i poliziotti rinvenivano accuratamente occultati all’interno del vano motore dell’auto tutto il materiale sequestrato idoneo ad essere utilizzato per scardinare gli infissi delle abitazioni e tagliare le casseforti. Le persone quindi sono state condotte negli uffici del Commissariato e dovranno rispondere del reato di possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso.

