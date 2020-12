Roma – Sono 19.903 i contagiati di Covid delle ultime 24 ore, su 196.439 tamponi effettuati. In aumento rispetto a ieri, quando i positivi erano 18.727, ma su 6.023 tamponi in meno rispetto al dato odierno. Ancora tante le vittime: sono 649, venerdì erano state 761. Il tasso di positività al covid sale di poco al 10,1%. I posti letto occupati in terapia intensiva calano di 66 rispetto a ieri, il calo del giorno precedente era stato di 26.

Agenzia DIRE – www.dire.it