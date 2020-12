G20. Italia assume presidenza “Women 20”

“Costruire Road Map su disuguaglianze delle donne nell’era covid ”

(DIRE) Roma, 12 Dic. – Si è svolto oggi l’handover del ‘Women 20′ con il passaggio del testimone dall’Arabia Saudita, che ha presieduto il G20 nel 2020, all’Italia che si appresta a guidare il forum delle 20 economie più importanti del mondo sulla parità di genere ed empowerment femminile. Ha dato il via ai lavori la presidente onoraria di AIDDA, l’Associazione delle Imprenditrici e Dirigenti di Azienda, la Marchesa Etta Carignani. Sono intervenuti per l’Arabia Saudita, la Chair Dr Thoraya Obaid e la Sherpa Salma Al Rashid. Per l’Italia sono intervenute Linda Laura Sabbadini incoming Chair e Martina Rogato incoming Sherpa. Nel corso dell’evento l’Ambasciatore Pietro Benassi, Sherpa del G20 e consigliere diplomatico della presidenza del Consiglio è intervenuto con un videomessaggio nel quale ha ribadito i punti fondamentali dell’agenda italiana sottolineando che il mondo è davanti a grandi sfide e si lavorerà per trasformarle in opportunià per una ripresa economica più equa e inclusiva. Al centro delle azioni del G20, ha ribadito Benassi, ci sarà l’empowerment femminile e che il W20 avrà un ruolo chiave per supportare questo obiettivo affinché la voce delle donne sia ascoltata in modo forte e chiaro. L’incoming Chair Linda Laura Sabbadini ha sottolineato gli obiettivi principali della presidenza italiana del W20: “Costruire una road map sulle questioni femminili aggravate dalla crisi pandemica. Le conquiste delle donne sono minacciate e le disuguaglianze in questi mesi sono aumentate”, ha aggiunto la Sabbadini. “Il nostro compito è contribuire alla ricostruzione sociale, economica, ambientale dei nostri Paesi e indurre i nostri governi a investire adeguatamente sull’empowerment delle donne, altrimenti rischieremo di essere respinti indietro, condannando i nostri paesi a una crescita più lenta, ad un minore sviluppo e benessere. Con l’unità tra di noi, la sorellanza, la competenza, la determinazione, ce la faremo”. Martina Rogato, incoming Sherpa del W20 ha evidenziato come l’Italia avrà lo sfidante compito di ridisegnare un mondo post pandemia all’altezza delle ambizioni delle donne e che “tra i compiti del W20 ci sarà sicuramente quello di garantire che i leader mettano in piedi un piano di azione concreto, completo e di impatto che possa supportare la parità di genere e la creazione di nuove opportunità per tutte”. Il prossimo appuntamento del W20 a presidenza italiana sarà il 22 e 23 Febbraio, in occasione del Kick off, che segnerà l’inizio dei lavori a livello internazionale per la preparazione del documento finale (Communique’), da consegnare ai leader di governo dei 20 Paesi più industrializzati del mondo. Il Communiqué sarà presentato e consegnato durante il summit mondiale che si terrà dal 13 al 15 luglio 2021 a Roma. (Com/Pol/ Dire) 18:18 12-12-20