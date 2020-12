Miranti. Bongiorno: Salvini era con Conte, Toninelli, Moavero e Di Maio

“Si riunivano e decidevano insieme prima dei CdM”

(DIRE) Palermo, 12 Dic. – “Grande imbarazzo per Toninelli. Io ero in quel Governo e ricordo benissimo ciò che accadeva: i ministri competenti andavano a discutere con Conte e Salvini di queste vicende poco prima del CdM e noi ministri non competenti su queste questioni aspettavamo per ore che loro decidessero”. Lo ha detto Giulia Bongiorno, legale di Matteo Salvini, a Catania, in conferenza stampa, dopo l’udienza preliminare sul caso Gregoretti. Bongiorno, che nel governo Conte Uno era ministra per la Pubblica amministrazione, ha ricordato: “Prendevano tutte le decisioni insieme. Erano un gruppetto, c’erano Toninelli, Moavero, il presidente Conte, Salvini e Di Maio – ha aggiunto Bongiorno -. Io che non facevo parte di quelle riunioni ricordo lucidamente che scrivevo a casa che avrei ‘fatto notte’ perche’ nella stanza accanto stavano decidendo chi fare sbarcare e chi noi. Io c’ero e so come inseguivano Salvini“. E infine: “Ho apprezzato l’allora ministro Trenta, che come me faceva parte dei ministri che non decidevano”. (Sac/Dire) 14:49 12-12-20