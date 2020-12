Da Lunedì inizierà la vaccinazione contro il covid negli USA

Lunedì 14 Dicembre gli Stati Uniti d’America inizieranno la loro campagna di vaccinazione contro il covid-19. Il vaccino sarà quello prodotto in collaborazione tra Pfizer/Biontech (USA\Germania). Ormai il Governo Trump ha già dato il via alla distribuzione del farmaco per la vaccinazione volontaria alla quale si sottoporranno prima alcune fasce di popolazione ritenute più a rischio e successivamente chiunque voglia farvi ricorso. Oggi stesso i mezzi delle ditte di consegna recapiteranno in 150 centri di ogni singolo stato a stelle e strisce il vaccino contro il nuovo coronavirus. Sarà questa la fase finale della cosiddetta “Operazione War Speed” che partiva dallo sviluppo per arrivare alla vaccinazione contro CovSars-2.

