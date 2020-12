NO Tav. Bernini (FI): Attacchi eversivi, solidarietà ad agenti feriti

(DIRE) Roma, 13 Dicembre – “Torna la guerriglia contro le forze dell’ordine in Val di Susa schierate a difesa dei cantieri Dell’Alta velocità: i professionisti della violenza, vigliacchi incappucciati, oggi hanno ferito due agenti ai quali va la totale solidarietà di Forza Italia. I No Tav – e anche le loro frange eversive – per troppo tempo hanno potuto contare su coperture politiche irresponsabili, e ora mi aspetto una forte e comune condanna di questi attacchi contro chi difende la legalità e il progresso”. Lo afferma la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. (Com/Tar/ Dire) 18:53 13-12-20