Paris : “La System House, fiore all’occhiello della Regione Calabria”

Ci sono realtà imprenditoriali calabresi che portano alto il nome della nostra cara terra. Una di queste, è la System House, azienda italiana con sedi in tutto il Paese e una anche a Reggio Calabria che opera nel settore del Business Process Outsourcing, con la quale mi congratulo per essersi aggiudicata il “Premio dei Premi”, riconoscimento istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri su mandato del Presidente della Repubblica. Il prestigioso premio conferito annualmente a imprese, gruppi industriali, pubbliche amministrazioni, è assegnato a realtà che hanno realizzato innovazioni rilevanti di prodotto o di processo.

La società reggina, guidata brillantemente dall’ingegnere Agostino Silipo, ha puntato da sempre, ad una strategia di Gruppo, in termini di evoluzione tecnologica e come valore condiviso a ogni livello aziendale. Inoltre, nella innovazione la System House vede il futuro e il successo della consolidata realtà imprenditoriale é certamente anche merito di qualificati professionisti del settore, con cui ogni giorno, l’ingegnere Silipo ne condivide i risultati lavorativi ottenuti. Non possiamo che essere orgogliosi di questa azienda sana, fiore all’occhiello di Reggio Calabria e della Regione, che sperimenta non solo una cultura dell’innovazione, aperta, condivisa e partecipativa ma anche servizi per migliorare la qualità della vita dei territori in cui opera.

On. Nicola Paris