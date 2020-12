Torino: Evade dai domiciliari per vedersi con la compagnia

Lui arrestato, lei denunciata

Giovedì scorso gli agenti della Squadra Volante si sono recati in un bed and breakfast di corso Palermo dove veniva segnalata la presenza di un soggetto, cittadino italiano di 36 anni, posto agli arresti domiciliari. Giunti sul posto, è una donna ad aprire ai poliziotti. Inizialmente poco collaborativa, dichiara poi agli operatori di essere l’unica cliente presente nella struttura ricettiva.

Effettuando un sopralluogo nella camera e negli spazi comuni, viene appurata l’assenza del trentaseienne. Gli accertamenti proseguono, quando alcuni minuti dopo i poliziotti avvertono il rumore di una bussata ad una delle finestre del b&b e contestualmente vedono l’ombra di un soggetto al di fuori in strada. Questi, precipitandosi fuori dallo stabile, notano la figura di un uomo che, alla loro vista, inizia a correre tentando la fuga. Il trentaseienne viene bloccato pochi metri dopo. Durante le fasi del controllo l’uomo, sorpreso ed in evidente stato d’agitazione, inizia a declinare una serie di false generalità, utilizzando anche parole palesemente inventate, per sottrarsi al controllo. Nel frattempo li raggiunge la cliente della struttura ricettiva che ammette di conoscere il reo, rifiutandosi però di fornirne l’esatto nominativo e nascondendone i documenti.

Il trentaseienne è stato arrestato per evasione e denunciato per falsa attestazione mentre la sua compagna è stata indagata per favoreggiamento.