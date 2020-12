Lo Sport ai tempi del covid-19: la Royal Dance conquista Riccione; Il Breaking alle Olimpiadi

In data 13 Dicembre 2020, presso il palasport di Riccione (Playhall), si è disputata la gara di qualificazione di breaking organizzata dalla federazione Italiana Danza Sportiva, a cui ha preso parte l’atleta Miriam Romano, conosciuta ormai come Bgirl Mimì, dell’ASD ROYAL DANCE. Mimì ha conquistato la medaglia d’oro a queste prime selezioni e rappresenterà il sud per la categoria 12/15 femminile ai prossimi campionati. La Royal Dance, negli anni ha puntato molto nella disciplina del breaking all’interno della FIDS, riscuotendo grandi risultati sia a livello regionale che a livello nazionale. Le parole del presidente Francesco Cotroneo: “Sarà stato un presagio, ma abbiamo visto lontano. Adesso il breaking è ufficialmente SPORT OLIMPICO, infatti nel 2024 ai giochi di Parigi verrà scelto il primo campione olimpico. Noi ci crediamo e per questo abbiamo già messo in moto una macchina che possa aiutare tutti i bboy e le bgirl calabresi, sprovvisti di tesseramento federale, di poter realizzare il proprio sogno con il progetto Team Calabria Breaking.”