Roma, Casilino. Nigeriano sequestrato e rapinato in casa da 5 persone

Dopo mesi di indagini la Polizia di Stato chiude il cerchio assicurandoli tutti alla giustizia

Lo scorso 11 Febbraio, un nigeriano, all’interno del suo appartamento in via Sterope, è stato aggredito, sequestrato, legato con dei fili elettrici e ferito con un coltello da parte di 5 persone che poi lo hanno rapinato di 850 Euro ed oggetti personali.

Dopo i primi accertamenti effettuati dal personale della Polizia di Stato del VI, diretto da Michele Peloso, i responsabili, 2 connazionali della vittima, sono stati subito rintracciati all’interno delle loro abitazioni e arrestati. Le successive indagini, hanno permesso di identificare anche gli altri 3 complici, anch’essi di nazionalità nigeriana. Il Tribunale di Roma, valutato il lavoro degli uomini del VI Distretto Casilino, ha emesso nei confronti dei 3 malviventi che nel frattempo si erano resi irreperibili, le ordinanze di custodia cautelare in carcere.

Il 22 Giugno scorso 2 di loro sono stati rintracciati e arrestati: uno in via Acquacanina e l’altro in un appartamento di Acilia. Il terzo invece che, a seguito delle indagini degli investigatori era risultato latitante e fuggito dall’Italia, grazie alle successive ricerche in ambito europeo, è stato rintracciato a Parigi. Con richiesta di estradizione ieri, gli agenti del VI Distretto, con la collaborazione del Servizio Interpol e della Polaria di Fiumicino, lo hanno tratto in arresto presso lo scalo aereo e condotto nel carcere di Rebibbia. Tutti i componenti sono stati arrestati per rapina, sequestro e lesioni in concorso tra di loro.