(DIRE) Roma, 15 Dic. – Sono 14.844 i nuovi casi da Covid in Italia nelle ultime 24 ore, per 162.880 tamponi effettuati, 846 i decessi. Ieri i contagi erano 12.030 per 103.584 tamponi e 491 morti. (Uct/ Dire) 17:10 15-12-20