Governo. Meloni: si può votare in Primavera

(DIRE) Roma, 15 Dicembre – “Credo che Salvini sia stato mosso da un sentimento che condivide con la stragrande maggioranza degli italiani e cioè che abbiamo un Governo non in grado di reggere bene questa situazione. Quindi, tutto quello che si può tentare di fare per immaginare che ci possa essere un governo migliore si prova a fare”. Così la leader di FdI, Giorgia Meloni a Cartabianca, su Rai Tre. Secondo Meloni è possibile votare in Primavera. “Del resto – dice – il Covid c’era anche negli USA e hanno votato o no? In Italia ormai c’è la vulgata che qualunque sia la situazione è buona per non votare perchè la sinistra rischia di perdere”. (Rai/ Dire) 21:17 15-12-20