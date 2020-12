Pakistan. Diventa legge l’ordinanza contro le violenze sessuali

(DIRE) Roma, 15 Dic. – Il presidente del Pakistan, Arif Alvi, ha approvato OGGI un’ordinanza che promette di accelerare la risoluzione dei casi di abusi sessuali nei confronti di donne e minori. Il provvedimento accolto dal capo di Stato, definito “Anti-Rape Ordinance 2020”, istituisce corti speciali per discutere i casi di violenza sessuale. Gli organismi, riferisce la stampa di Islamabad, saranno sottoposti all’obbligo di concludere i procedimenti entro quattro mesi. La misura comporta l’istituzione di una task force anti-stupro presso il primo ministro che potra’ intervenire direttamente nei singoli casi, anche con l’obiettivo autorizzare visite mediche alle vittime non oltre le sei ore da quando e’ stato commessa la violenza. L’ordinanza, che restera’ in vigore quattro mesi e dovra’ poi essere confermata dal parlamento, dispone inoltre la preparazione di un registro nazionale delle persone condannate per reati di tipo sessuale e criminalizza la pratica di rendere pubblica l’identita’ delle vittime di abusi. La misura affronta una serie di problemi che sono al centro del dibattito pubblico pakistano da mesi. A settembre un caso di violenza di gruppo commesso nella provincia orientale del Punjab, la piu’ popolosa del Paese, aveva provocato un’ondata di indignazione e proteste contro il governo presieduto dal primo ministro Imran Khan. Il Pakistan attualmente si trova al 151° posto, il terz’ultimo, nell’indice sulla differenza di genere della Banca Mondiale. (Est/ Dire) 18:04 15-12-20