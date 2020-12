Recovery Fund. Gelmini: c’è Parlamento, 209 miliardi non appartengono al Governo

(DIRE) Roma, 15 Dic. – “Noi troviamo assurdo che di fronte ad una grande opportunità come il Recovery Fund il Governo non faccia altro che litigare e marginalizzare il Parlamento. Non può essere una task force a decidere in merito a risorse europee, parliamo di 209 miliardi, che non appartengono all’esecutivo Conte, ma al Paese”. Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo a ‘Stasera Italia’ su Rete4. “Noi abbiamo chiesto che il Parlamento sia protagonista. E queste risorse vanno portate a casa, con progetti seri, non basta tirare fuori dai cassetti dei Ministeri vecchi e impolverati dossier. Per Forza Italia e per il centrodestra- conclude Gelmini- le questioni fondamentali sono il Mezzogiorno, le infrastrutture – materiali e immateriali – la scuola, il lavoro e i giovani”. (Pol/ Dire) 22:31 15-12-20