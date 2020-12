Sarebbero di una coppia albanese i resti dell’uomo e della donna, trovati in tre valige alla periferia di Firenze. Questi erano scomparsi dal 2015, a Castelfiorentino, secondo quanto appreso dal programma “Chi l’ha visto”, di Rai3, che si era occupato della vicenda. Si è giunti a questa ipotesi, in quanto, sul braccio dell’uomo, è stato trovato un tatuaggio, simile a quelli realizzati in alcune zone dell’Albania.

S.P.