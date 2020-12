Ciclone Yasa diventa tempesta categoria 5, Bainimarama: “La Comunità si metta al sicuro”

12:13 – Sull’Oceano Pacifico, il ciclone tropicale Yasa si è malauguratamente intensificato, diventando una super tempesta di categoria cinque, diretto verso le isole Fiji, dove si abbatterà presumibilmente tra Giovedì sera e Venerdì mattina. Le raffiche di vento hanno raggiunto i 280 km orari, riferisce il servizio meteorologico Weatherwatch, con sede in Nuova Zelanda, mentre si trovava a 550km a nord-est della principale isola dell’arcipelago delle Fiji, Viti Levu. Il responsabile di Weatherwatch, Philip Duncan, ha dichiarato che “una tempesta così potente può distruggere edifici, sradicare alberi e causare inondazioni”, scrive ANSA. Su Twitter intanto il Primo Ministro delle Fiji, Frank Bainimarama, ha pubblicato un post di avvertimento, in cui si legge: “Yasa dovrebbe spostarsi dalle Fiji da domani. Ogni Fijiano dovrebbe prepararsi ora per forti piogge, venti dannosi, inondazioni costiere e inondazioni in tutto il paese. Esorto le comunità a sfruttare questo tempo per prendere provvedimenti per mantenere le vostre case e comunità al sicuro.”

SM