Coronavirus, Rio de Janeiro: annullato anche il Capodanno Ufficiale della Città

11:47 – La Prefeitura do Rio pubblica due post su Twitter, nei quali si legge che per contenere i contagi da Coronavirus, il Capodanno a Rio de Janeiro è stato cancellato, unendosi al già annullato Carnevale. I grandi festeggiamenti caratteristici hanno richiamato visitatori, turisti, studiosi e curiosi da ogni parte del globo, per ammirare gli spettacoli che la città ogni anno prepara. La Prefeitura do Rio nel primo post si esprime con tali parole: “ANNULLATO! Prefeitura do RIO riporta che il Capodanno Ufficiale della Città è stato cancellato a causa dell’attuale scenario del Covid-19. La decisione è stata presa nel rispetto di tutte le vittime ea favore della sicurezza di tutti.” E aggiunge in un altro post: “Le feste ufficiali di Capodanno che si terranno quest’anno sono cancellate da Prefeitura do RIO. La misura è necessaria per ridurre gli agglomerati, rispettando le vittime e garantendo la sicurezza di tutti. Fai la tua parte, mantieni le distanze sociali e indossa una maschera.”

